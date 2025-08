A atualização de segurança de agosto traz dois patches de segurança para corrigir várias falhas de segurança, incluindo as críticas e as de alta gravidade.

Não perca: Milhões de usuários do Android estão em risco devido a uma falha perigosa

Qual é a grande preocupação?

De acordo com o boletim de segurança do Google, a última atualização mensal de segurança com o patch 2025-08-01 corrige um bug crítico do sistema com o rótulo CVE-2025-48530. A vulnerabilidade afeta o sistema operacional Android 16, que permite que os invasores executem códigos remotamente e pode ser usada com outras brechas no sistema sem a interação do usuário. É uma vulnerabilidade comparável àquelas usadas em hacks de "clique zero".

O Google diz que ainda não encontrou o bug em uso no mundo real, o que é um alívio considerável. No entanto, ainda é aconselhável manter seu dispositivo atualizado.

Mais falhas de segurança

Juntamente com a falha crítica, a atualização também resolve dois bugs importantes, CVE-2025-22441 e CVE-2025-48533, na estrutura do Android, que afetam as versões do Android 13 a 16.

Com base no relatório, os invasores podem usar as vulnerabilidades para aumentar os privilégios no sistema sem a necessidade de interação do usuário ou execução adicional. Na prática, as falhas permitem que um hacker altere as opções do celular como se fosse o dono do aparelho.

A atualização de segurança de agosto do Google inclui dois patches para bugs críticos e de alta gravidade. / © Google

Em um patch separado dentro da mesma atualização, há uma correção para alguns bugs de segurança críticos e de alta gravidade que afetam componentes fabricados pela Qualcomm e pela ARM, dois fornecedores de componentes para Android.

Como proteger seu dispositivo Android

A atualização já está sendo lançada para modelos da linha Pixel, embora a disponibilidade possa variar dependendo da região ou da operadora. Verifiquei meu Pixel 9 Pro XL, mas ainda não vi a atualização de agosto. Ao mesmo tempo, fabricantes como a Samsung devem lançar em breve a atualização de segurança, mas ainda não há um cronograma específico.

Você atualiza o celular assim que possível ou costuma atrasar a atualização?