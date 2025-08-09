As lojas de aplicativos do Google e da Apple, o Google Play e a App Store, contam com uma quantidade enorme de apps e jogos disponíveis para baixar. Alguns são gratuitos e outros pagos, mas o que pouca gente sabe é que muitos títulos premium ficam disponíveis de graça por um tempo, como parte de promoções especiais. Abaixo, você confere alguns dos mais interessantes que selecionamos e que estão gratuitos agora mesmo!

Aplicativos profissionais gratuitos (Android)

Bagatur Chess Engine ( R$ 21,99 ) - Se você quer jogar xadrez de forma simples no seu celular, sem anúncios irritantes ou menus complicados, este app é uma ótima escolha. Ele usa o motor de xadrez Bagatur, que é gratuito e pode ser ajustado em 16 níveis de dificuldade. Por isso, funciona tanto para quem está começando quanto para jogadores mais experientes. (3,8 estrelas, 201 avaliações) .

Aplicativos premium gratuitos (iOS)

Math Central ( R$ 4,90 ) - Apesar de o ícone parecer o de uma calculadora, este app é uma ferramenta inteligente para testar e melhorar suas habilidades em matemática. As tarefas são geradas aleatoriamente, o que garante variedade e evita repetições. (sem comentários) .

Aplicativos gratuitos com armadilhas: o que você precisa saber

Todos os aplicativos mostrados aqui estavam disponíveis sem custo no momento da publicação do artigo, e não sabemos até quando devem durar as ofertas. Então, se você gostar de algum app, não perca tempo e faça o download imediatamente.

No entanto, como acontece com muitos aplicativos gratuitos, é preciso conferir a página do app no Google Play ou na App Store, pois ele pode esconder compras internas e outras condições.

Compras no aplicativo e publicidade

A maioria dos aplicativos gratuitos contam com anúncios ou solicitam compras internas, mas a prática também é usada por apps e jogos pagos. Então, não deixe de prestar atenção nesses detalhes, principalmente quando se trata de aplicativos infantis.

Permissões de aplicativos

São vários os aplicativos que coletam dados dos usuários, inclusive para vender. Então, não deixe de se proteger conferindo as permissões solicitadas por cada app. Um aplicativo de despertador, por exemplo, não precisa acessar a sua câmera ou seus contatos, e uma lanterna não necessita dos seus dados de localização.