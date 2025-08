WhatsApp Trabalha em Conversas sem Conta: Saiba o que Muda

Um novo experimento do WhatsApp pode tornar possível conversar sem uma conta registrada no futuro. As indicações iniciais na versão beta do Android mostram como essa função poderia ser tecnicamente implementada.

O WhatsApp está se abrindo - na marra. O principal motivo por trás desse desenvolvimento é a Lei de Mercados Digitais (DMA) da União Europeia, que exige mais interoperabilidade entre os serviços de mensagens. Já rolaram boatos no passado sobre como o WhatsApp poderia funcionar com outros serviços no futuro. Mas há uma nova opção à caminho: usar o serviço sem uma conta de usuário. Sugestões sobre isso podem ser encontradas em uma versão de teste atual do aplicativo para Android.

"Chats com convidados" no Zap

Sob o nome de "chats de convidados", o WhatsApp aparentemente está trabalhando em um sistema que permitirá a comunicação sem conta de usuário. O recurso ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento e nem sequer foi ativado para usuários beta externos. No entanto, a ideia básica é clara: pessoas sem uma conta do WhatsApp devem poder se comunicar com usuários ativos por meio de um link especial.

Esse link é gerado diretamente pelo WhatsApp e pode ser compartilhado por e-mail, mensagem de texto ou redes sociais. De acordo com o site WABetaInfo, se uma pessoa não registrada abrir esse link, provavelmente será aberta uma interface web do WhatsApp. As conversas continuarão a ser criptografadas de ponta a ponta, embora ainda não haja detalhes sobre a implementação técnica.

No entanto, há algumas restrições importantes: Atualmente, apenas conversas individuais são possíveis; não há suporte para conversas em grupo. Também há restrições quanto ao conteúdo permitido - por exemplo, não é possível enviar imagens, vídeos ou mensagens de voz. As chamadas de voz ou vídeo também não são possíveis.

Potencial para aquisição de usuários

Do ponto de vista do WhatsApp, o recurso de convidado pode ser usado estrategicamente para atrair novos grupos de usuários. Qualquer pessoa que usar esse link provavelmente será convidada a se registrar com poucos passos - uma maneira de expandir ainda mais a base de usuários.

Ainda não se sabe exatamente como o sistema funciona em segundo plano. Informações sobre a criptografia específica ou o processo técnico de comunicação também ainda estão pendentes. O que é certo, no entanto, é que o WhatsApp está respondendo à pressão da UE com chats de convidados - e, ao mesmo tempo, abrindo novas possibilidades para o uso futuro do serviço.