Menos Potência, Menor Preço? Estes São os Novos Modelos Surface

A Microsoft anunciou uma nova atualização para o Windows 11. Em particular, o assistente inteligente Copilot deve ser enriquecido com novos recursos. Ao mesmo tempo, sua linha Surface foi atualizada.

A primeira coisa que chama a atenção é que a nomenclatura foi alterada (de novo). Os modelos Go oferecidos na parte inferior da linha de produtos foram cancelados. Seus sucessores agora fazem parte das séries Surface e Surface Laptop e não estão mais listados separadamente. No entanto, os dois novos modelos de nível básico já são formalmente diferentes das variantes acima deles.

Menos tela no basicão

A primeira limitação fica evidente assim que você olha para o teclado: a moldura para a bandeja da caneta está faltando. E a tela também é mais simples. A diagonal da tela do menor tablet da série Surface Pro foi reduzida de 13 para 12 polegadas. Isso é acompanhado por uma resolução menor de 2.196 × 1.464 pixels e uma densidade de pixels reduzida de 220 PPP. A taxa máxima de atualização é especificada em 90 Hz.

Um modelo mais acessível também está sendo adicionado à linha de laptops, que tem uma tela menor - ainda mais simples. Aqui, a diagonal é reduzida para 13 polegadas. Em termos de resolução, você precisa se contentar com 1.920 × 1.280 pixels. Isso é pouco mais que Full HD, adaptado à proporção de aspecto 3:2 padrão da série.

Microsoft Surface Laptop 13" / © Microsoft

Snapdragon com oito núcleos

Em termos de hardware, os dois novos modelos Surface são semelhantes. Apenas o menor processador Snapdragon X Plus está instalado, que tem oito núcleos de CPU e 16 gigabytes de RAM. Também há menos opções para armazenamento de dados. Aqui, os usuários só podem escolher entre uma capacidade de armazenamento de 256 e 512 gigabytes.

Os futuros usuários também terão que fazer concessões no que diz respeito às conexões. Embora o número de portas permaneça o mesmo, as duas portas USB-C estão em conformidade apenas com o padrão USB 3.2. Nas opções topo de linha, os slots USB são baseados no padrão USB 4.

Entrada a preços altos

Os novos modelos não têm data de lançamento no Brasil. Seja como for, quem esperava que os dois novos modelos do Surface também pudessem adoçar a entrada na série com um preço favorável ficará desapontado. O pequeno tablet Surface está disponível a partir de 979 euros (cerca de R$ 6.400, enquanto a Microsoft cobra pelo menos 1.099 euros pelo novo notebook (R$ 7.150). Especialmente com este último, vale a pena dar uma olhada na concorrência, que tem mais a oferecer pelo mesmo preço.