Enquanto os chips de computador estão se tornando cada vez mais difíceis de obter para os compradores da China. No entanto, isso (ainda) não se aplica aos SoCs para smartphones da Qualcomm.

Como parte da apresentação da quarta geração (Gen 4) do Snapdragon 7, três fabricantes de smartphones da China anunciaram sua intenção de usar o processador em smartphones Android em breve. Tanto a Honor quanto a Vivo planejam revelar dispositivos equipados com o novo chip ainda neste mês. A Realme também usará o novo SoC, que promete um salto significativo no desempenho para a faixa intermediária.

Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 7 Gen 3 MediaTek Dimensity 8400 Exynos 1580 Snapdragon 7+ Gen 3 Prime core 1x Cortex-A720 @ 2.8 GHz 1x Cortex-A715 @ 2.63 GHz 1x Cortex-A725 @ 3.25 GHz 1x Cortex-A720 @ 2.9 GHz 1x Cortex-X4 @ 2.6 GHz Performance core 4x Cortex-A720 @ 2.4 GHz 3x Cortex-A715 @ 2.4 GHz 3x Cortex-A725 @ 3 GHz 3x Cortex A720 @ 2.6 GHz 4x Cortex A720 @ 2.6 GHz Efficiency core 3x Cortex-A520 @ 1.84 GHz 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz 4x Cortex-A725 @ 2.1 GHz 4x Cortex-A520 @ 1.95 GHz 3x Cortex-A520 @ 1.9 GHz RAM LPDDR5X-8400

2x 16-bit @ 4200 MHz

(33.6 GB/s) LPDDR5-6400

2x 16-bit @ 3200 MHz

(25.6 GB/s) LPDDR5x-8533

4x 16-bit @ 4266 MHz (68.2 GB/s) LPDDR5-6400

2x 16-bit @ 3200 MHz

(25.6 GB/s) LPDDR5x-8400

4x 16-bit @ 4200 MHz

(67.2 GB/s) GPU Adreno 722

Adreno 720

(998 GFLOPS) 7x ARM Mali-G720

(2329.6 GFLOPS) AMD RDNA 3

(1331 GFLOPS) Adreno 732

(1459 GFLOPS) 5G modem "Snapdragon"

(4.2 Gbps) Snapdragon X63

(5/3.5 Gbps) MediaTek

(5.17 Gbps) Exynos

(5/1.28 Gbps) Snapdragon X63

(5/3.5 Gbps) Connectivity Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Process node TSMC N4P TSMC N4P TSMC N4P Samsung 4LPP+ TSMC N4P

Atualização do núcleo e velocidade de clock um pouco maior

O fabricante está se concentrando principalmente em melhorar os detalhes. O SoC continuará a ser fabricado usando o processo de 4 nanômetros. Como em seu antecessor, a CPU consiste em um total de oito núcleos. O princípio básico continua o mesmo, mas foram feitas pequenas alterações na arquitetura e as frequências de clock foram aumentadas.

No topo está o chamado núcleo principal da arquitetura Cortex-A720 da ARM, com uma velocidade de clock de até 2,8 GHz. Ele é seguido por outros quatro núcleos Cortex-A720, que têm clock um pouco mais baixo, de 2,4 GHz. Para tarefas menos exigentes, são usados três núcleos econômicos Cortex A520, que precisam se contentar com uma velocidade de clock de 1,8 GHz.

A Qualcomm não fez alterações na unidade gráfica. A GPU Adreno, para a qual não foi revelado um modelo preciso, tem os mesmos recursos que a usada no antecessor, de acordo com as especificações. Ao que tudo indica, o fabricante utilizou a mesma GPU e apenas aumentou ligeiramente a frequência do clock para que o desempenho de renderização, juntamente com a memória mais rápida, seja cerca de 30% maior.

NPU recebe mais memória

Um dos motivos para o melhor desempenho gráfico é uma conexão de memória mais rápida. O tamanho da RAM permanece limitado a um máximo de 16 GB e continua a suportar LPDDR5X, LPDDR5 e LPDDR4. A novidade, no entanto, é que a RAM agora permite taxas de transferência de até 4.200 MT/s. Com o Snapdragon 7 Gen 3, os dados podiam ser transferidos a um máximo de 3.200 MT/s

A Unidade de Processamento Neural (NPU) também se beneficia: agora ela pode acessar o dobro da quantidade de memória. A Qualcomm não fornece mais detalhes sobre as otimizações, mas fala de um aumento de 65% no desempenho. O suporte para assistentes de IA e modelos de voz grandes foi significativamente aprimorado como resultado.

O Wi-Fi 7 e o XPAN melhoram a conectividade e a qualidade do áudio

A tecnologia de rede do Snapdragon 7 também foi atualizada. Embora o modem 5G integrado tenha permanecido praticamente inalterado, o novo SoC agora suporta o mais recente padrão Wi-Fi 7. A tecnologia XPAN (Expanded Personal Area Network) da Qualcomm também foi introduzida. Ela permite a transmissão de dados de áudio via Wi-Fi, com maior alcance, melhor qualidade e menor consumo de energia.

No entanto, o dispositivo receptor, como fones de ouvido ou alto-falantes, também deve ser compatível com a XPAN para utilizar os benefícios.