O destaque é seu design fino, que faz com que o Fold 7, quando fechado, seja quase tão fino quanto um celular comum. O peso também é próximo ao de um modelo normal, com 215 gramas. Além disso, a Samsung trouxe os upgrades habituais em termos de processamento, software e até mesmo a câmera.

O Galaxy Fold 6 do ano passado quase não se diferenciava do Fold 5 ou 4 que testamos anteriormente. Mas, depois de uma avalanche de modelos chineses interessantes, como o OnePlus Open, o Honor Magic V3 e até mesmo o Huawei, a marca coreana finalmente atualizou significativamente seu dobrável.

O brilho não está no mesmo nível dos smartphones comuns, mas medimos 1.300 nits no visor interno e 1.200 nits na tela externa. Embora longe de bater recordes, ambos ainda são adequados para uso externo.

As telas apresentam as características usuais de OLED: Cores vivas, bons ângulos de visão e animações suaves, estas últimas graças à taxa de atualização de 120 Hz.

Apesar do perfil fino, o Fold 7 ainda tem classificação IP48 para resistência à água e proteção contra partículas maiores (mas não contra poeira fina). E com relação às cores, a Samsung oferece o telefone em quatro opções: Preto, prata/cinza, azul (como testado) e a cor menta exclusiva para a loja online.

A Samsung manteve o estilo premium em seu celular mais caro, com laterais e dobradiça de metal, além de boa ergonomia. O Galaxy Z Fold 7 apresenta uma proporção alta, sendo um pouco mais estreito do que um celular normal (semelhante a muitos modelos Sony Xperia).

Pouco mais grosso do que um Galaxy S25 Ultra padrão (e, ao mesmo tempo, mais leve), o Fold 7 é impressionantemente fino. Simplificando, ele é o celular dobrável mais fino disponível no mercado, empatado com o Oppo Find N5, que é vendido em apenas alguns países. A Honor reivindica esse título para o Magic V5, mas as comparações no mundo real desmentem isso .

Android 16 com One UI 8 no Fold 7

Software Sistema operacional Android 16, One UI 8

7 anos de atualizações de segurança

7 anos de atualizações de versão

A Samsung inclui no Galaxy Z Fold 7 a versão mais recente do Android, marcando a estreia da One UI 8 logo após o lançamento da versão anterior. O celular tem a promessa de receber sete anos de atualizações de recursos e segurança, superando seus rivais quando se trata de suporte de software.

Verdade seja dita, a One UI 8 é pouco diferente da One UI 7, assim como acontece no sistema operacional Android básico. A experiência do usuário em geral é semelhante à encontrada nos modelos Fold anteriores, atualizados para a One UI 7/Android 15, incluindo as opções de multitarefa, o painel lateral, etc.

A instalação padrão atualizada do Fold 7 consome 38.7 GB de armazenamento. © nextpit O Galaxy Z Fold 7 vem com a versão mais recente do sistema Android. © nextpit O modo DeX perdeu alguns recursos, e agora é basedo no modo desktop do Android 16. © nextpit Modo Dex ainda oferece recursos de PC ao conectar em um monitor. © nextpit

No entanto, há uma grande exceção. A falta de suporte à S Pen no Galaxy Fold 7 também remove alguns recursos úteis disponíveis no dobrável anterior. Isso decepcionará um número pequeno, mas expressivo, de fãs da Samsung, alguns dos quais têm sido fiéis desde a época do Galaxy Note.

Outra mudança que afeta um grupo limitado, mas também fiel, de usuários é o novo modo DeX, que adotou o recurso do modo desktop nativo do Google no Android 16, com alguns recursos específicos da Samsung. Apesar do design semelhante à primeira vista, o novo DeX perdeu alguns recursos de interface com os quais os usuários podem estar acostumados, trazendo uma barra de tarefas e um sistema de janelas simplificados.