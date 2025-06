Havia rumores de que a Microsoft estaria desistindo da batalha no mercado de consoles. Mas essa ideia foi descartada quando a empresa confirmou, no início deste ano, que ainda tem planos de lançar os sucessores do Xbox Series X e S. Agora, a empresa reforça esse compromisso ao anunciar uma nova parceria com a AMD e uma mudança importante na plataforma de jogos Xbox.

Novos consoles Xbox de última geração confirmados

Em um vídeo curto, a presidente do Xbox, Sarah Bond, compartilhou novidades sobre o momento atual da marca e o que vem pela frente. No início de sua declaração, a executiva destacou que a Microsoft está investindo em uma nova linha de hardware de última geração, incluindo consoles, PCs, dispositivos portáteis e até acessórios.

Isso deixa claro, portanto, que a Microsoft não pretende abandonar os consoles Xbox, ao menos por agora. Bond também citou dispositivos portáteis, o que pode indicar que a empresa planeja ampliar a linha além dos aparelhos com Windows já existentes, como o recém-lançado Xbox ROG Ally.

A Microsoft também confirmou uma parceria de longo prazo com a AMD. Logo, as duas empresas trabalharão juntas no desenvolvimento dos chips que vão equipar os futuros dispositivos da marca, incluindo os sucessores do Xbox Series X e S.

Sarah Bond afirmou que, em parceria com a AMD, a Microsoft está levando o desenvolvimento de chips para jogos a um patamar inédito, com o objetivo de entregar uma nova geração de inovação gráfica. A ideia é alcançar uma qualidade visual ainda mais avançada, com uma jogabilidade mais imersiva e experiências aprimoradas para os gamers, tudo isso usando o poder da inteligência artificial. A executiva também ressaltou que tudo isso será feito mantendo a compatibilidade com a biblioteca atual de jogos do Xbox.

Microsoft quer transformar o Xbox em um ecossistema que funciona em diferentes plataformas

Mas o ponto mais interessante veio a seguir: Bond reforçou a visão de uma experiência Xbox que não depende de uma loja específica, tampouco fica limitada a um único dispositivo. Segundo ela, a equipe do Xbox está trabalhando em colaboração com a equipe do Windows para fazer do sistema operacional a principal plataforma de jogos.

Essas declarações geram muitas reflexões. A Microsoft parece estar apostando em uma estratégia mais aberta, que posiciona o Windows no centro da disputa entre consoles. Isso ganha ainda mais força com o sucesso de dispositivos portáteis com o sistema operacional, como o ROG Ally, que roda uma versão personalizada do Windows 11 otimizada para jogos. Esses aparelhos já permitem acesso a diversas plataformas de games para PC, como Battle.net, Steam, Ubisoft+, GOG e outras, além dos jogos em nuvem do Xbox e do Xbox para PC.

O ROG Ally X do Xbox é executado em uma versão do Windows otimizada para consoles portáteis. / © Microsoft

Com isso, conseguimos concluir que a Microsoft, provavelmente, vai seguir a mesma linha nos próximos consoles e dispositivos Xbox, apostando em uma plataforma mais aberta.

Essa é uma decisão relativamente ousada, principalmente porque seus principais concorrentes, como a Sony com seu PlayStation e a Nintendo com o Switch, continuam investindo em sistemas mais fechados e controlados.

Além da Microsoft, a Apple também demonstrou interesse em entrar de vez no universo dos jogos para PC. A fabricante do iPhone já confirmou que pretende trazer títulos AAA para o Mac via macOS, com Cyberpunk 2077 sendo um dos primeiros lançamentos anunciados.

Oferta de afiliados Xbox Series X

E você, o que acha da nova estratégia da Microsoft com o Xbox? Será que, ao transformar o console em um ecossistema que funciona em várias plataformas, a empresa tem mais chances de liderar o mercado? Queremos saber a sua opinião nos comentários!