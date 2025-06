O Switch 2 da Nintendo foi lançado no início deste mês e já provou ser um grande sucesso. No entanto, como parece ser o caso de todos os lançamentos recentes de consoles, nem tudo é tranquilo. Os usuários têm relatado pequenos problemas com seus consoles desde o dia em que eles chegaram às prateleiras. Agora, um problema mais sério e um possível risco de incêndio chamaram a atenção da Nintendo. As consequências disso podem ser não apenas caras, mas também perigosas.

O Switch 2 é um risco de incêndio?

Até o momento, o Nintendo Switch 2 não apresenta mais risco de incêndio do que qualquer outro dispositivo eletrônico que contenha uma bateria de íon-lítio. As baterias, especialmente a variedade de íons de lítio mencionada anteriormente, nunca estiveram isentas de riscos. A essa altura, é seguro presumir que todo entusiasta de tecnologia já se deparou com uma bateria inchada pelo menos uma vez na vida.

No entanto, esses problemas geralmente ocorrem após anos de uso ou em dispositivos que ficaram sem uso por um longo período. Por isso, relatos de consoles Switch 2 com painéis traseiros estufados chamaram rapidamente a atenção da Nintendo. De acordo com a Automaton, um usuário relatou que o painel traseiro de seu Switch 2 já estava abaulado quando ele o tirou da caixa pela primeira vez. Esses relatos são certamente preocupantes, pois podem indicar um problema maior com as baterias do Switch 2.

Curiosamente, no entanto, a maioria dos Switch 2s protuberantes que estão surgindo on-line tem uma coisa em comum. A protuberância não está localizada em nenhum lugar próximo à suposta posição das baterias do console. Se for verdade, isso seria uma boa notícia para os jogadores, pois uma protuberância aleatória no painel traseiro indica um defeito de fabricação em vez de um problema potencialmente perigoso com a bateria.

Os perigos das baterias inchadas

Baterias inchadas são muito mais do que apenas um defeito estético. Se vocês notarem alguma curvatura em qualquer um dos seus dispositivos que contenham uma bateria de íon-lítio, devem parar de usá-los imediatamente. Carregar ou danificar de outra forma uma bateria inchada pode resultar em um incêndio intenso que é quase impossível de apagar quando começa. Em alguns casos, as baterias podem até explodir, causando queimaduras e outros ferimentos graves.

Devido a esses sérios riscos, a Nintendo está pedindo aos usuários que relatem imediatamente qualquer problema com seus consoles. Quando um usuário relatou seu console inchado para a Nintendo, ele foi orientado a devolvê-lo imediatamente devido ao risco de incêndio. A empresa também iniciou uma investigação sobre o problema, que deve revelar a causa real por trás dos painéis traseiros inchados do console.

Até que os resultados sejam divulgados, e como regra geral, sempre verifique se há sinais comuns de inchaço da bateria ao usar seus dispositivos. Isso é especialmente relevante quando se trata de tecnologia que não está sendo usada há algum tempo.

Você já comprou o Nintendo Switch 2? Se sim, notou algum problema com seu dispositivo?