O One UI 7 da Samsung, baseado no Android 15, marca uma grande diferença em relação ao cronograma de atualizações típico da empresa. Lançado em dezembro do ano passado, o programa beta foi concluído após apenas um mês. Agora, antes do lançamento do Galaxy S25, a Samsung forneceu informações adicionais sobre o lançamento da One UI 7 para smartphones e tablets Galaxy. Saiba quais modelos receberão a atualização primeiro.

One UI 7 confirmada para a linha Galaxy S

A implementação do Android 15 da Samsung está atrasada, e isso não é bom para uma marca que normalmente ditava o ritmo. Enquanto a OnePlus e a Xiaomi já lançaram suas atualizações, a Samsung parece estar se arrastando. A versão beta do One UI 7 foi concluída na semana passada após o lançamento no mês passado, mas a versão estável? Essa só chegou agora.

O último comunicado de imprensa da Samsung revela que a atualização estável do One UI 7 chegará primeiro aos modelos Galaxy S. Traduzindo: a série Galaxy S25 provavelmente virá com o One UI 7 de fábrica, mas os modelos mais antigos, como o Galaxy S24, S23, S22 e S21, precisarão esperar sua vez. E para os usuários do Galaxy S20? Esses vão ficar no Android 14.

Os dispositivos como o Galaxy Z Fold 6, o Galaxy Z Flip 6 e o Galaxy Tab S10 Ultra estão claramente ausentes da lista. Dado o histórico da Samsung, provavelmente ouviremos mais depois da estreia do Galaxy S25, já que ele está programado para ser lançado com o One UI 7 pré-instalado. Mas, por enquanto, o silêncio é perceptível - e decepcionante para quem espera mais da cadência de atualizações da Samsung.

E quanto aos outros modelos Samsung Galaxy?

A Samsung ainda não divulgou uma lista oficial de dispositivos Galaxy que receberão o Android 15, mas podemos fazer algumas suposições. Com base em sua política de software, o One UI 7 deve eventualmente chegar aos modelos de médio porte e baratinhos, embora o lançamento desses dispositivos provavelmente fique atrás das atualizações no topo da linha.

Por enquanto, compilamos uma lista de smartphones e tablets Galaxy que devem receber a atualização, com foco em dispositivos com suporte de software que se estende até 2025 e além. Obviamente, essa lista é especulativa e será atualizada assim que a Samsung confirmar a linha oficial.

Atualização para Android 15 da série Galaxy A

O A54 foi lançado com o Android 13, e espera-se que receba até o Android 17. / © nextpit

Modelo Galaxy A05s Galaxy A06 Galaxy A14 4G Galaxy A14 5G Galaxy A15 4G Galaxy A15 5G Galaxy A16 5G Galaxy A24 Galaxy A25 Galaxy A33 Galaxy A34 Galaxy A35 Galaxy A53 Galaxy A54 Galaxy A55 Galaxy A73

Atualização Android 15 da série Galaxy S

Ainda há muito combustível no tanque de atualização do Galaxy S23 Ultra. / © FrankBoston / Adobe Stock, nextpit

Modelo Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 FE Galaxy S21 Ultra Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 FE Galaxy S23 Ultra Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 FE Galaxy S24 Ultra

Atualização Android 15 da série Galaxy Z

O Galaxy Z Flip 5 também deve receber suporte até o Android 17. / © nextpit

Modelo Galaxy Z Flip 3 Galaxy Z Flip 4 Galaxy Z Flip 5 Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Fold 5 Galaxy Z Fold 6

Atualização do Android 15 da série Galaxy M

Modelo Galaxy M14 / F14 Galaxy M15 / F15 Galaxy M34 5G Galaxy M35 Galaxy M54 / F54 Galaxy M55 / F55 / C55

Atualização do Android 15 da série Galaxy XCover

O robusto Galaxy XCover 6 Pro é coberto pela mesma política de atualização da família Galaxy S. / © nextpit

Modelo Galaxy XCover 6 Pro Galaxy XCover 7

Atualização do Android 15 da série Galaxy Tab

A (literalmente) grande família Galaxy Tab S9 deve receber o Android 15 antes do final de 2024. / © nextpit

Além dos modelos listados acima, todos os modelos lançados ao longo de 2024 também devem ser elegíveis para a atualização para o Android 15. Isso inclui os modelos de nível básico anunciados na primeira semana do ano, como o Galaxy A05s, A15 e A25, e os recém-revelados Galaxy A06 e Galaxy A16.

Como nos últimos anos, esperamos ver a Samsung confirmar sua lista de telefones e tablets Galaxy qualificados para a atualização do Android 15 assim que começar a atualizar o primeiro modelo. A lista é tradicionalmente compartilhada no aplicativo Samsung Members com o prazo esperado para a atualização no mercado do telefone. Quando isso acontecer, atualizaremos esta lista para acompanhar o lançamento, portanto, não deixe de marcar esta página e nos seguir nas mídias sociais.

Informe-nos nos comentários se esquecemos de algum modelo específico e quais recursos vocês esperam para a próxima atualização do Android + One UI. Vocês também acham que as atualizações recentes não foram muito satisfatórias? Compartilhe suas opiniões abaixo!

O artigo foi atualizado em janeiro de 2025 com a confirmação da Samsung sobre a atualização do Android 15 para a linha Galaxy S e o cronograma.